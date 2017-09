Děti se pojedenácté vydají na Bezpečnou cestu do školy

V neděli 24. září 2017 ožije park na Floře tradiční rodinnou akcí Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i oblíbený veletrh volnočasových aktivit začne ve 13 hodin v parku u pavilonu H a pořádá ho Nadace Bezepečná Olomouc. Loni se akce zúčastnilo na 3 tisící lidí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Děti i rodiče se můžou těšit na hry, soutěže, různá vystoupení v podání olomouckých zájmových kroužků a nespočet poučných zážitků. Svou často až napínavou a nebezpečnou práci přiblíží zástupci složek záchranného integrovaného systému, jako jsou policisté, hasiči a záchranáři.

„Chybět nebude prohlídka hasičské cisterny, sanitky nebo policejních vozů. To běžný člověk jen tak neuvidí a my jsme rádi, že můžeme názorně ukázat, co obnáší práce lidí, kteří zachraňují životy,“ uvedl za organizátory akce Josef Kaštil. Ale to zdaleka není všechno. Na Floru přijede i Český kynologický svaz se svými čtyřnohými pomocníky, kteří všem přítomným ukážou dokonalou poslušnost.

Paragáni z Hanáckého paraklubu zase předvedou seskok padákem a zástupci zdravotnické školy vysvětlí základy první pomoci. Součástí Bezpečné cesty do školy je také Veletrh volnočasových aktivit, který dětem i rodičům představí zájmové kroužky, které jsou v Olomouci k mání.

Tradiční rodinná akce

Bezpečná cesta do školy dnes patří k tradičním rodinným akcím v Olomouci. „Cílem je naučit děti všímat si okolí, vnímat dopravní prostředí a orientovat se v něm, vytvořit správné návyky při pohybu na silnicích a v dopravě, seznámit je s možným nebezpečím a rizikovými oblastmi a vést je k opatrnosti. Výsledkem toho všeho by mělo být výrazné snížení počtu dopravních nehod s účastí dětí. Právě proto doslala akce s jedenáctiletou tradicí název Bezpečná cesta do školy,“ vysvětluje Ivan Langer, předseda správní rady Nadace