DED v Olomouci: festivaly, zážitky a otevřené památky. Tady je SEZNAM

Koncerty, divadlo, výtvarné umění, hry a také otevřené památkové objekty nabídnou tradiční Dny evropského dědictví. V Olomouci startují od 5. do 10. září a ani letos nemohou chybět mimořádně oblíbené dny otevřených památek, včetně prohlídek radnice a setkání občanů s vedením města.

V rámci dnů otevřených památek se veřejnosti v Olomouci ukáže na sedm desítek chrámů, paláců, muzeí, galerií, ale i areály univerzity, sportoviště či forty.

Přístupný bude například i Arcibiskupský palác, historická budova Pöttingea, vyhlídkové terasy na hotelovém domě či hotelu Flora nebo čistírna odpadních vod.

Během Dnů evropského dědictví se odehraje také několik festivalů a tradičních akcí.

Podruhé se veřejnosti představí akce s názvem Řeka má duši. Tento multižánrový festival se scénicko-divadelním představením se odehrává 9. a 10. září přímo na řece Moravě s Ololodí.

Olomouc opět rozzáří festival VZÁŘÍ, který ve dnech 9. a 10. září přinese speciální nasvícení palmového skleníku ve Smetanových sadech.

Největší tuzemský Festival streetartu přiveze zase od 7. do 10. září do Olomouce naše i zahraniční umělce a jejich velkoformátové produkce ve veřejném prostoru.

Od 6. do 9. září se budou odehrávat Olomoucké knižní trhy na Horním náměstí.

Na programu jsou rovněž třetí Olomoucké lafayettovské slavnosti v barokní budově Archivu Armády ČR, Hudební sympozium v letním kině, PechaKucha Night a řada dalších akcí.

Kompletní program všech akcí ZDE

Sluha dvou pánů na náměstí

„Dny otevřených památek proběhnou v Olomouci 9. a 10. září, radnice včetně pracovny primátora bude otevřena v sobotu 9. září a už na 7. září jsou naplánovány noční výstupy na radniční věž,“ řekla mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá.

K vidění bude i obraz zachycující výjev z olomoucké abdikace rakouského císaře Ferdinanda I. Dobrotivého a předání koruny Františku Josefovi I. Plátno vzniklo roku 1876 pro tehdy připravované Historické muzeum města Olomouce, krátce po druhé světové válce se obraz ztratil, vloni byl znovu objeven a nyní se do radniční kaple sv. Jeronýma vrací jeho faksimile neboli umělecká kopie.

„Bude trvale vystavena v radniční kapli. Veřejnost obraz v kapli sv. Jeronýma poprvé uvidí v sobotu 9. září v 10 hodin v rámci Dne otevřených památek,“ řekla mluvčí.

Součástí oslav bude také předání Ceny primátora pro další významné osobnosti, které se v rovině hospodářské či společenské zasloužily o rozvoj Olomouce.

„Cenu primátora obdrží vybrané osobnosti v pátek 8. září v 19.30 v rámci slavnostního večera na Horním náměstí. Následovat bude open-air představení oblíbené Goldoniho komedie Sluha dvou pánů,“ pokračovala Radka Štědrá.

DED 2017 - otevřené památky v Olomouci

Arcibiskupský palác (sobota 9.00–20.00, neděle 10.00–17.00), krátké komentované prohlídky s průvodcem a koncerty

Arcidiecézní muzeum (sobota a neděle 10.00–18.00)

Bazilika Navštívení Panny Marie (sobota 10.00–16.00), prohlídka s výkladem v každou celou hodinu

Český rozhlas Olomouc (sobota 9.00–18.00), komentované prohlídky studia rozhlasu s moderátory a redaktory

Čistička odpadních vod (sobota 9.00–12.00), komentované prohlídky

Divadlo Tramtarie (sobota 13.00–17.00), komentovaná prohlídka vždy v celou hodinu

Fort II. Radíkov (sobota a neděle 11.00–17.00), komentované prohlídky

Fort XIII. Nová ulice (pátek 16.00–20.00 a sobota 10.00–18.00), pátek - prohlídky Fortu, muzea Lagerfort XIII. a vojenské techniky | sobota - Military Fest

Fort XVII. Křelov (sobota 10:00–16:00), komentované prohlídky

Fort XXII. Lazecký (sobota a neděle 9.00–16.00), prohlídky s průvodcem

Galerie Anděl (sobota 9.00–12.00), výstava Tichá zahrada: hedvábné obrazy Evy Jurčíkové & originální kabelky Veroniky Janouškové

Galerie Atelier Kateřiny Dostálové (sobota 10.00–17.00) - výstava Christephe Badani

Galerie Bohéma (sobota 9.00–15.00, neděle 9.00–13.00) - výběr nejlepších děl v galerii

Galerie Caesar (sobota 9.00–12.00) výstava Proud času: výstava autorů kruhu galerie k25. výročí

Galerie Labyrint (sobota 9.00–12.00), výstava Simonetty Šmídové

Galerie města Olomouce (sobota 9.00–17.00), výstava: Jan Kanyza –Pozdní sběr

GalerieMona Lisa (sobota 9.30–12.00), výstava Ivana Komárka

Galerie Patro (sobota 9:00–12:00), výstava Pavel Ondrůj –Čas na kolejích

Galerie Rubikon (sobota 9.00–15.00), výstava Letní salón–výběr nejlepších děl v galerii

Galerie Skácelík (sobota 10.00–12.00), společná výstava autorů z okruhu galerie

Galerie W7 (sobota 15.00–20.00), výstava: Třicet pět

Hotel Flora (sobota 10.00–17.00), vyhlídková terasa v 10. patře

Hotelový dům (sobota 9.00–16.00), zpřístupněná střecha

Husův sbor (sobota 10.00–16.00), kostel a kolumbárium

Kaple sv. Jana Nepomuckého (sobota 11.00–12.00), komentovaná prohlídka kaple na Mrštíkově náměstí

Kaple sv. Jana Sarkandra (sobota 9.00–17.00 )

Kasematy (sobota 10.00–16.00), zpřístupnění opravených kasemat a hradební zdi v Pekární ulici

Katedrála sv. Václava (sobota 10.00–13.00 a 14.00–17.00, neděle 11.00–13.00 a 14.00–18.00) zpřístupněná katedrála a krypta

Kino Metropol (sobota 10.30–22.00), 11.00, 12.00, 13.00, 17.30 a 18.30_komentované prohlídky zákulisí kina

Klášterní Hradisko (sobota 9.00–16.00), zpřístupněno: předsálí slavnostního sálu, slavnostní sál, Barokní zahrada se Zahradní kaplí

Knihovna města Olomouce (sobota 8.00–16.00), výstavy, čítárna v parku - pátek 8. září 12.00–17.00 & sobota 9. září 10.00–17.00 - Smetanovy sady u Fontány

Knihovna města Olomouce – kubistická vila (sobota 10.00–16.00), komentované prohlídky kubistické vily v dobovém kostýmu

Korunní pevnůstka (sobota 11.00–18.00, neděle 10.00–17.00), program v sobotu i neděli, nový amfiteátr, pevnostní valy

Kostel Českobratrské církve evangelické (sobota 9.00–17.00, neděle 10.00–12.00)

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Dominikánský (sobota 9:00–17:00, neděle 11:00–17:00)

Kostel Panny Marie Sněžné (sobota a neděle 10.00–13.30 a 15.00–17.30)

Kostel sv. Cyrila a Metoděje (neděle 14.00–17.00), zpřístupněna krypta arcibiskupa Prečana

Kostel sv. Gorazda (sobota a neděle 9:00–18:00)

Kostel sv. Kateřiny (sobota 9.00–17.00, neděle 13.00–17.00)

Kostel sv. Michala (sobota 9.00–17.00, neděle 13.00–17.00), kaple sv. Alexeje, křížová chodba, rajský dvůr, sklepení, gotická věž se zvony

Kostel sv. Mořice (sobota 9.00–18.00, neděle 13.00–18.00), kostel a vyhlídková věž

Kostel Zvěstování Páně (Kapucínský) (neděli 8:00–16:00)

Krematorium (sobota 8.00–12.00), komentované prohlídky

Kryt civilní obrany (sobota 10.00–16.00), zpřístupnění krytu v Bezručových sadech

Letiště Neředín (sobota 9.00–17.00, neděle 9.00–16.00), stálá expozice o historii letiště v Olomouci, výstava plastikových a papírových modelů, bojové a dopravní techniky, výstava vojenské techniky & doprovodný program | sobota 14.00–16.00 - setkání automobilových veteránů na ploše letiště

Lomená galerie (sobota a neděle 0.00–24.00), galerie streetartu v Denisově ulici

Městská kasárna (sobota 9:00–12:00), zpřístupnění nádvoří kasárny z ulice U Stadionu

mimokolektiv (sobota 10.00–18.00, neděle 10.00–15.00) kreativní architektonický ateliér s designshopem v ulici Ztracená 32, workshopy

Muzeum Matice Svatokopecké (sobota 12.00–17.00 a neděle 10.00–17.00), komentovaná prohlídka

Muzeum moderního umění (pátek, sobota a neděle 10.00–18.00) pátek 19.00–22.00_Afterparty – speciální noční prohlídka končící výstavy Fascinace skutečností, sobota i neděle program

Muzeum olomoucké pevnosti (sobota 11.00–18.00, neděle 10.00–17.00), expozice v objektu prachárny, sádrový model Olomouce jako pevnosti z poloviny 18. století

Parní čerpací vodárna v Černovíře (sobota 9.00–12.00), komentované prohlídky

Pöttingeum (sobota 9.00–16.00, neděle 9.00–12.00), prohlídka novogotické kaple a reprezentativních prostor školy

Protiletecký kryt (sobota 10.00–16.00), komentované prohlídky, nutná registrace

Radnice (sobota 10.00–16.00), věž, kaple sv. Jeronýma, obřadní síň, zasedací místnost a kancelář primátora, výstavy, komentované prohlídky

Rocková Galerie –Metal s tebou (sobota 10.00–15.00), rockové LP, výstava plakátů

Sloup Nejsvětější Trojice (sobota a neděle 10.00–16.00), otevření kaple památky UNESCO

Šmeralova vila (sobota a neděle 11.00–21.00), výstava soch mladých výtvarníků v zahradě Šmeralovy vily na Sv. Kopečku

UP – Cyrilometodějská teologická fakulta (sobota 9.00–15.00), komentované prohlídky

UP – Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd,Teoretické ústavy (sobota a neděle 10.00–17.00), doprovodný program

UP –Parkánové zahrady (sobota a neděle 7.00–19.00), vchod Svatojakubskou uličkou z ul. Křížkovskéhonebo z Bezručových sadů schodištěm

UP –Pevnost poznání (sobota a neděle 9:00–18:00), vstup na všechny expozice se slevou

UP –Tereziánská zbrojnice (sobota a neděle 9.00–16.00), výstava nejzajímavějších knih z fondu Knihovny UP

UP – Umělecké centrum (sobota 10.00–18.00), komentované prohlídky kaple Božího Těla, nádvoří a parkán | 11:00, 13:00, 15:00 a 17.00_komentované prohlídky bývalého Jezuitského konviktu

Vault 42 (sobota a neděle 13.00–17.00), otevření coworkingového centra v Rezidenci Podkova v Pekární ulici, prohlídka každých 30 minut

Vědecká knihovna v Olomouci (sobota a neděle 9.00–16.00), doprovodný program: výstava knih obřích rozměrů od středověkých kodexů 15. století až po současnost

Vila Primavesi (sobota 10.00–18.00, neděle 10.00–13.00), historická hala, zrestaurovaná jídelna, terasa, zahrada a otevřená restaurace, výstava fotografií

Vitrína Deniska (sobota a neděle 0.00–24.00), výstavní prostor v ulici Denisova5

Vlastivědné muzeum v Olomouci (sobota a neděle 9.00–18.00), aktuální výstavy

W7 –kulturní a komunitní centrum (sobota 15.00–20.00), doprovodný program | výstava Galerie W7: Třicet pět

Zimní stadion (sobota 10:00–15:00) | 10.00, 11.30, 13.00, 14.30_komentovaná prohlídka zázemí stadionu, tribuna

Židovská obec (neděle 10.00–17.00) komentované prohlídky synagogy a společenských prostor obce v ulici Komenského 7, přednášky, workshopy

Otevřené památky v Olomouckém kraji

Bývalý augustiniánský klášter – Šternberk (sobota i neděle, 9.00 – 18.00), komentované prohlídky a doprovodný program

Dům Pod Podloubím - Muzeum Zábřeh (sobota i neděle, 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00), v sobotu zdarma

Fara v Hoštejně (sobota i neděle 10.00 – 12.00, sobota i 14.00 – 17.00), expozice k historii obce

Farní kostel sv. Bartoloměje – Zábřeh (sobota i neděle 10.00 – 12.00, sobota i 14.00 – 17.00), muzeum s expozicí k dějinám kostela a zvonů

Farní kostel sv. Máří Magdalény - Přerov – Předmostí (sobota 15.00 – 17.00), prohlídka s výkladem

Farní kostel sv. Vavřince - Přerov (sobota 15.00 – 17.00, neděle 15.00 – 17.00)

Filiální kostel sv. Barbory – Zábřeh (sobota i neděle 10.00 – 12.00, sobota i 14.00 – 17.00)

Hanácký skanzen v Příkazech (sobota 10.00–16.00)

Hrad a zámek Zábřeh (sobota i neděle 10.00 – 12.00, sobota i 14.00 – 17.00)

Hrad Helfštýn (sobota 9.00 – 18.00)

Chrám Zvěstování Panny Marie – Šternberk (sobota i neděle 9.00 – 17.00), komentované prohlídky včetně ukázek hry na hudební nástroje.

Kaple sv. Jiří – Litovel (sobota 14.00 – 17.00)

Kosovská rychta (sobota i neděle 10.00 – 12.00, sobota i 14.00 – 17.00)

Kostel sv. Marka – Litovel (sobota 14.00 – 17.00)

Kostel sv. Michala – Přerov (sobota 15.00 – 17.00, neděle 15.00 – 17.00)

Mariánský sloup – Šternberk (volně přístupný od 1. do 30. 9. 2017)

Městské hradby s 10ti baštami a fortnou – Přerov (sobota i neděle 8.00 – 18.00)

Městský dům – Přerov (neděle 9.00 – 18.00)

Městský park Michalov – Přerov (sobota i neděle 6.30 – 23.30)

Minimuzeum civilní obrany (neděle 10.00 – 17.00)

Muzeum Litovel (sobota 9.00 – 17.00) výstava "Společenský život hmyzu".

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje – Přerov (sobota 10.00 – 15.00)

Radniční věž – Litovel (sobota 9.00 – 17.00), výstupy na radniční věž

Sbírkový skleník v parku Michalov – Přerov (sobota i neděle 10.00 – 12.00, 12.30 – 16.00)

Svatojánský most – Litovel ( volně přístupný od 1. do 30. 9. 2017)

Zámek Čechy pod Kosířem (neděle 9.00–17.00), vstup zdarma na všechny prohlídkové okruhy

Zámek (Muzeum Komenského) – Přerov (neděle 9.30 do 17.00 hodin), prohlídky s průvodcem

Zámek Dřevohostice a Hasičské muzeum v předzámčí (sobota 10.00 – 15.00), volná prohlídka zámku i muzea

Zámek Skalička – Zábřeh (sobota 16.00 – 19.00, neděle 14.00 – 17.00) zámek a zrekonstruovaný zámecký park

Železniční skanzen – Lupěné (sobota i neděle)

Židovský hřbitov – Přerov (neděle 8.00 do 18.00)

Petra Pášová, Klára Slavíčková