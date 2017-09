Další proměna olomouckého bazénu: chystají moderní vanu, povrchy i tribuny

V moderním bazénu, ve kterém se dají pořádat i mistrovství Evropy, by si v budoucnu mohli zaplavat návštěvníci plaveckého stadionu v Olomouci.

Kromě vstupu, šaten a toboganu by stadion chtěl v nadcházejících letech opravit také zázemí kolem kryté plovárny a především pořídit novou vanu.



Přes padesát let starý bazén by nahradilo nerezové vložené těleso.

„Udělali jsme první krok. Město se společností Olterm, která areál plaveckého stadionu provozuje, již vypsaly výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace k revitalizaci bazénového tělesa a zázemí krytého bazénu,“ vysvětlil technický náměstek společnosti Olterm Martin Mecnarowski s tím, že cena této rekonstrukce by se pohybovala v řádech několika desítek milionů.



Jednou z hlavních priorit modernizace bazénu je to, aby odpovídal pravidlům Mezinárodní plavecké federace FINA a daly se v něm pořádat závody kontinentálních mistrovství.

Nově by zde musely být například protiskluzové povrchy, startovní bloky splňující požadavky závodních plavců a lavice u oken či tribuny.



Součástí modernizace by byl také výtah či plošina pro imobilní i nový povrch, který by navazoval na už opravené pánské a dámské šatny.

Oprava šaten a vstupu

Kdy se krytý bazén všech těchto oprav dočká, se podle náměstka primátora Pavla Urbáška prozatím odhadnout nedá.

„Uvědomujeme si, že investice do plaveckého bazénu jsou nutné. U této části jsme však na začátku. Poté, co bude hotová projektová dokumentace, budeme přesně vědět, jak bude nová vana a další opravy nákladné. Pak můžeme řešit otázky financování,“ doplnil náměstek primátora Urbášek.



Jednu část rekonstrukce má bazén již téměř za sebou. Během léta zde dělníci pracovali na modernizaci šaten, sociálního zařízení i hlavního vstupu. Otevření je plánováno na 25. září.



Ještě na podzim se na plaveckém stadionu začne pracovat také na novém toboganu. Ten by měl být veřejnosti k dispozici příští rok na jaře.