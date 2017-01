Cosplay festival v Olomouci: Šantovku zaplní fantastičtí superhrdinové

Olomouc – Ti, kdo mají rádi filmy se superhrdiny, komiksy, sci-fi nebo počítačové hry, si už tomto víkendu mohou užít akci, která nemá obdoby.

Po dva dny bude totiž prostor nákupní galerie Šantovka v Olomouci patřit takzvaným cosplayerům.

Letošní druhý ročník slibuje jak páteční večerní průvod, tak i sobotní stezku plnou superhrdinských a pohádkových úkolů nejen pro děti.

Celá nákupní galerie na dva dny ožije fikcí a novodobými legendami.

„Cosplay je světovým fenoménem posledního desetiletí. Lidé si sami vytvářejí kostýmy a berou na sebe dočasně charaktery postav z fiktivních příběhů," uvedl Pavel Vykydal, manažer projektu Cosplay festival 2017.

Pátek víc pro dospělé, sobota pro děti

Akce vypukne v pátek 27. ledna v 18 hodin a ohlášených je na padesát postav.

„Sjedou se sem lidé z celé České republiky, vybrali jsme postavy, které bude znát široká veřejnost. V pátek startujeme v 18 hodin, kdy se mezi 18.15 a 18.30 postavy společně projdou obchodním centrem. Po průvodu budou k vidění scénky z filmů, některé zapojené obchody pak odstartují i slevy na své zboží," pokračoval Pavel Vykydal.

Zatímco pátek je večerní aktivitou spíše pro dospělé, sobota bude zaměřená primárně na rodinu a bude pohádkovější.

Program v prostorách nákupního centra se bude během celého dne konat od 10 do 18 hodin.

Co je to cosplay?Cosplay je novodobým fenoménem, který vzniknul a vyvíjí se s pop-kulturou. To znamená s fanouškovskými základnami kolem fiktivních postav a jejich příběhů.



Lidé si sami vytvářejí kostýmy a berou na sebe dočasně charaktery postav z fiktivních příběhů a děl.



Tento fenomén vznikl v USA ze sci-fi a komiksů již kolem 30. let minulého století, do dnešní podoby se vyvinul pod vlivem japonských žánrů mangy a anime a v současnosti subkulturou nejvíce hýbou počítačové hry a komiksové blockbustery.



Nejčastěji jsou předlohám pro cosplay tato díla: Star wars, League of legends, Naruto, Avengers a samozřejmě některé cosplaye z nich se představí i v Šantovce.



„V Česku najdete cosplayery světové úrovně, za poslední dva roky například evropskou šampionku při MCM comic conu v Londýně, třetího nejlepšího z Cosplay World Masters v Portugalsku a vítěze Soutěže ESL ONE ve Frankfurtu," doplnil manažer Cosplay festivalu Pavel Vykydal.



Více informací je uvedeno na www.galeriesantovka.cz nebo www.cosplayteam33.cz