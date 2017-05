Cherry rajčata z Hané porážejí cizinu, zájem je obrovský

Do Česka se každoročně dovezou desítky tisíc tun rajčat. V takto objemné konkurenci bobulí ze Španělska, Nizozemska či Maroka se rozhodli zabojovat o zákazníka zemědělci z Haňovic u Litovle.

Vsadili na kvalitu a českou značku.

Po půl roce sklízejí se svými hydroponickým způsobem pěstovanými cherry a koktejlovými rajčaty takový úspěch, že kdyby měli pokrýt veškerou poptávku, museli by přistavit další skleník. Do budoucna to skutečně nevylučují.

„Zájem je obrovský. Nestíháme,“ shrnul odezvu českého spotřebitele na haňovické „zlato“ předseda Zemědělského družstva v Haňovicích Václav Kuba.

„Je vidět, že naši zákazníci mají zájem o kvalitu, která je na trhu v případě rajčat různá,“ doplnil.

Rajče necestuje stovky kilometrů

Když Haňovičtí přemýšleli o projektu a obrovsky zaostávající české produkci rajčat za jejich spotřebou v republice, byli přesvědčeni, že čerstvé a voňavé rajče musí v konkurenci s cizinou obstát.

„Naše rajče necestuje stovky kilometrů. Kdo je ochutnal, jiné nechce,“ pochvaloval si plody, která jsou na pultě druhý den po sklizni.

Pětadevadesát procent produkce putuje na trh prostřednictvím odbytového družstva a zákazníci je najdou v několika supermarketech vedle dovozu z ciziny.

Zbylých pět procent putuje přímému spotřebiteli, který si pro rajčata přijde do družstevní prodejny.

"Tmavá" zima letos moc nepomohla

Ve dvou sklenících na poli u vesnice začali zemědělci pěstovat dužnaté bobule koncem loňského léta.

Roční produkci odhadovali kolem 800 tun.

Letošní zima s menším slunečním svitem a teplotou však jejich vegetaci zrovna nepodpořila.

„I když se vše odehrává ve skleníku, vnější prostředí má také vliv,“ poznamenal Kuba.

Kokosový substrát a dešťová voda

Nejmodernější skleníky o ploše bezmála tři hektarů vyhřívá teplo z družstevní bioplynky a doplňkové zdroje.

Jsou vybaveny automatizovaným systémem stínění, zavlažování a větrání.

Rajčata rostou v kokosovém substrátu s živným roztokem.

K zálivce využívají zemědělci dešťovou vodu zachycenou ze střech budov.

Zvažují rozšíření

Návratnost investice do moderní technologie pěstování rajčat, která na Hané nemá obdoby, je dlouhodobá.

Už nyní si však Haňovičtí pohrávají s myšlenkou na rozšíření stávajících ploch. „

Není to jednoduché, zajetí každého nového provozu má své úskalí, ale další výstavbu budeme zvažovat,“ dodal předseda Kuba.

Audit Deníku

UDĚLALA VLÁDA DOST PRO PODPORU VÝROBY A PRODEJE DOMÁCÍCH POTRAVIN?

41%Přesně 41,3 procenta panelistů Deníku z Olomouckého kraje si myslí, že Sobotkova vláda přijala pro podporu domácích potravin dostatečná opatření. Naopak 58,7 procenta dotázaných je přesvědčeno o opaku. Na tuto otázku odpovídalo 46 lidí.

Z odpovědí panelistů z Olomoucka

Zdenka Frištenská, 59 let,

vedoucí městského muzea v Litovli

Ne. Pokud například dovozové banány budou levnější než domácí brambory, lze o tom pochybovat.

Břetislav Holásek, 59 let,

ředitel Vlastivědného muzea Olomouc

Ano i ne. Vláda se snaží, ale nemyslím si, že lze ještě s jistotou říci, co je naše a co jejich.

Petr Novák, 40 let,

jednatel Koyo Bearings ČR, s. r. o., Olomouc

Ne. Ceny domácích potravin jsou často bohužel mnohem vyšší než ceny těch dovezených.

Jaroslav Tomík, 49 let,

ředitel KIDSOK, Olomouc

Ano. Vláda zvolila velmi dobrou strategii, která by měla pokračovat.

Jan Žůrek, 32 let,

ředitel DW7, Olomouc

Ano. Široká veřejnost téma vnímá a spotřebitelé reagují pozitivně.

Odpovědi panelistů z Prostějovska

Milada Sokolová, 42 let,

zastupitelka Prostějova za ODS

ANO I NE. Existují značky jako Klasa nebo Regionální potravina. Potraviny se ale prodávají hlavně podle kvality a ceny a práce vlády to moc neovlivní.

Pavel Zástěra, 57 let,

kastelán plumlovského zámku

NE, ani jsem o ničem podobném v celostátním měřítku neslyšel.

František Horák, 43 let,

starosta Kostelce na Hané, KDU-ČSL

ANO. Ministerstvo podporuje výrobce a prodejce domácích potravin, např. Klasa. Teď je to na občanech.

Eva Bašková, 38 let,

ředitelka DDM Němčice nad Hanou

ANO I NE. Líbí se mi, že české produkty jsou jasně označovány a že i jídelny využívají suroviny z regionu. Ale mnoho domácích potravin je upozaděno a vláda umožňuje dovoz stejného zboží.

Marian Maršálek,39 let,

sochař

ANO. Domácí produkce byla a je snad dostatečně finančně podporovaná.

Z odpovědí panelistů z Přerovska

Zdeněk Schenk, 36 let,

archeolog, Přerov

Ano i ne. Záleží na jednotlivých odvětvích zemědělské produkce. Podpora českých produktů je ale na vzestupu.

Lenka Chalupová, 44 let,

spisovatelka, tisková mluvčí, Přerov

Ano. Zřetelná byla i kampaň na podporu prodeje domácích kvalitních potravin. Žel, lidé jdou spíše po nižších cenách než po kvalitě.

Jiří J. K. Nebeský, 42 let,

historik, Hranice

Ano i ne. Jsem už hodně otrávený ze sloganů o českých potravinách. Spíš uvítám kvalitu než českost ovoce.

Marie Šuláková, 43 let,

pracovnice SVČ Lipník nad Bečvou

Ne. Měly by se více podporovat také například regionální značky v rámci Asociace regionálních značek ČR.

Mario Mazánik, 25 let,

výroba ortéz, vodní pólo, Přerov

Ne. Když se podívám do regálů v obchodech, vidím zboží z dovozu.

Z odpovědí panelistů ze Šumperska a Jesenicka

Radim Sršeň, 36 let,

starosta, Dolní Studénky

Ano. Snaha podporovat domácí potraviny a produkty je v posledních letech zjevná. Otázkou je, jaký má efekt, změnit přemýšlení lidí je běh na dlouhou trať.

Irena Johnová, 52 let,

ředitelka střední školy, Šumperk

Ne. Velký dluh je v přístupu zákazníků k těmto potravinám v řetězcích. Tlak na řetězce je malý, výsledkem je stále vysoký podíl potravin ze zahraničí.

Ondřej Polák, 38 let,

člen kapely O5 a Radeček, Šumperk

Ano. Ale velký podíl na tom má iniciativa zespod, mám na mysli aktivity různých sdružení a místních akčních skupin i živnostníků a podnikatelů.

Zdeňka Daňková, 61 let,

bývalá ředitelka knihovny, Šumperk

Ne. Je dobře, že se domácí výroba více zdůrazňuje, ale určitě by se dalo udělat daleko víc hlavně pro podporu drobných podnikatelů.