Cestující z vlaku po nárazu do kamionu: Usínal jsem a najednou rána do břicha

Při srážce vlaku s kamionem na přejezdu v olomoucké čtvrti Pavlovičky se lehce zranilo devět cestujících. Pan Ilja Simper jako jediný zůstal v nemocnici. Naštěstí jen na pozorování.

Vstávat ve čtyři hodiny do práce, na to si lidský organismus nerad zvyká. Ilja Simper z Hluboček ve středu ráno opět seděl ve vlaku jedoucím do Olomouce a oči se mu zavíraly. Za oknem tma a déšť a šedesátníka přemáhal spánek.

Probrala jej velká rána. Narazil břichem na stolek před sebou a skončil na zemi.

„Byl to šok. Skoro jsem usínal. Najednou jsem vyletěl ze sedačky a vrazil do stolku. Spadl jsem na zem,“ popisoval bývalý řidič z povolání.

Seděl v prostředním voze a za pár minut měl vystoupit na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci, když motorák RegioNova na přejezdu v Pavlovičkách narazil do návěsu kamionu.

„Vyškrábal jsem se na sedadlo a lapal po dechu. Okamžitě přiběhl průvodčí a strojvedoucí a zajímali se, jestli jsme v pořádku,“ uvedl Ilja Simper.

Vůz nebyl plný. Ranním spojem z Moravského Berouna cestovalo dohromady 40 lidí.

„Byli jsme všichni v šoku, co se stalo. Někteří zmatkovali. Hlavně řešili, jak se dostanou do práce. Nic vážného se nikomu nestalo,“ popisoval, co po nárazu viděl kolem sebe ve vlaku.

Hasiči mu i dalším zraněným pomohli z vozu ven a zraněným okamžitě poskytli pomoc záchranáři.

„Hned se mě ujali a převezli sanitkou do nemocnice. Hodně mě bolí břicho a jsem potlučený,“ svěřil se po vyšetření ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde muž zůstal do druhého dne na pozorování.

Strojvedoucí byl celý od skla

Muž se ještě ve vlaku začal zajímat o to, co přesně se na přejezdu stalo. Z okna viděl světelnou signalizaci, jak blikají červená světla, a několik bojlerů ležících na silnici.

„Strojvedoucí mluvil o nárazu do zadku kamionu. Chudák byl celý od skla, které se na něj vysypalo. Naštěstí se mu nic nestalo,“ uvedl Ilja Simper.

Bývalý profesionální šofér z Hluboček má na řidiče kamionu pořádný vztek.

„Je to přehledný a rovný úsek. Musel prostě valit! Věřil, že to na červenou stihne, než vlak přijede. Hrozné! “ zakroutil hlavou.

Navíc to nebyl první zážitek v jeho rodině na stejném přejezdu.

„Manželka, je to asi měsíc, zažila něco podobného. Došlo jen na škrábance na voze. Řidič kamionu zmizel. Jejich chování je otřesné,“ tvrdil Simper.

Jestli by podle něj případně pomohlo posílení bezpečnostních prvků na přejezdu v Pavlovičkách, který je na hlavním silničním tahu mezi Přerovem a Opavou, si není jist.

„Šraňky by mohly pomoci, ale jsou případy, kdy to situaci ještě zkomplikovalo,“ dodal.