Červený kostel v Olomouci chce "odčarovat" tato proměna. Jak se vám líbí?

Červený kostel na olomoucké třídě Svobody by mohl za dva a půl roku poprvé po desítkách let zase sloužit pro setkávání. Tentokrát u kávy, při veřejných čteních, přednáškách nebo komorních koncertech.

Přibližně od roku 1960 slouží pro uskladnění knih a veřejnost se do něj nedostane.

Jako nezbytné zázemí pro oživení kostela navrhl architekt Miroslav Pospíšil odvážnou přístavbu.



Odsvěcený novogotický evangelický kostel patří Olomouckému kraji a využívá ho vědecká knihovna, která pod hejtmanství spadá. Chráněná památka ale není kvůli vlhkosti a proměnlivým teplotám pro knihy vhodná.

Kraj proto na léto připravuje začátek stavby nového depozitáře na kraji města v Olomouci – Hejčíně a pro kostel hledá nové využití.

Prostor pro dvě stovky lidí

Nejprve bude dominantu třídy Svobody potřeba opravit. Poslední větší investice šla koncem 80. let do střechy.

„Pokud by akce dostala zelenou, podstatou toho všeho bude rekonstrukce historické budovy včetně statického zajištění a sanace proti vlhkosti, protože v lokalitě je poměrně vysoká hladina spodní vody,“ nastínil Miroslav Pospíšil z olomouckého atelieru-r.



Nechávat ale památku prázdnou by nemělo smysl. Kraj proto mimo jiné chce, aby sloužila ke kulturním účelům.

Prostor pro dvě stě až dvě stě padesát lidí lze využít například pro koncerty vážné hudby, čtení nebo výstavy.

Zrušit plot, přidat posezení

Knihovníci mají v Bezručově ulici za kostelem ředitelství a právě s ním by měla kostel pojit nová stavba zamýšlená zároveň jako foyer, recepce, kavárna nebo infocentrum kraje a knihovny.

Ulevila by tak budově knihovny a zároveň by se postarala o provozní zázemí, takže by bylo možné kostel vytápět a větrat.

„Mohl by tam být i shromažďovací prostor pro běžný provoz knihovny, kde by na sebe lidé mohli počkat, to zatím chybí. S dostavbou souvisí i to, že bychom okolí kostela rádi otevřeli, dnes je ohrazeno plotem,“ popsal architekt.

Kolem nové stavby by vzniklo posezení a více do ulice pak zelená plocha s dalšími lavicemi a stojany na kola.

„Chceme ve studii Červený kostel ‘odčarovat‘. Koncem 50. let se stal nepřístupným, zakletým zámkem,“ přiblížil architektonické řešení Pospíšil.

Choulostivé téma

Novostavba má být částečně prosklená, takže průhled z Bezručovy do Tylovy ulice za kostelem by zůstal.

V poslední verzi návrhu připomíná nový objekt krystal a navazuje na obdobnou formu prolamované hmoty kostela.

Je to ale choulostivé téma, nad kterým se asi bude hodně mluvit.

„Dnes se společně s investorem a Národním památkovým ústavem snažíme najít přijatelnou alternativu pro nový objekt, který by doplnit ten původní,“ sdělil architekt.

Čeká se na památkáře

Nyní se tedy čeká na souhlas památkářů. Pak přijdou další nezbytné kroky.

„Projektová příprava určitě nebude jednoduchá, bude nutno zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení. Její ukončení předpokládáme přibližně do poloviny roku 2019,“ uvedla mluvčí kraje Kamila Navrátilová.

Na stavební úpravy by se mohlo dostat v druhém pololetí 2019.

Hrubá představa o nákladech se blíží devadesáti milionům korun.