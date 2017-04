Bílý kámen je tady! Libavá se na den otevře turistům

Cyklisti, turisti, bílokameníci, pozor! Další ročník Bílého kamene je za dveřmi, už v pondělí 1. května se široké veřejnosti opět otevře vojenský výcvikový prostor Libavá.

Vstoupit do něj bude možné od 7 do 16 hodin, poplatek je nově 40 korun, děti do 10 let mohou jít zdarma.

Pořadatelé upozorňují, že stále trvá zákaz focení v celém vojenském prostoru, Vstup do vojenského prostoru je povolen pouze s platným občanským průkazem či pasem a kartou pojištěnce.

MAPU Bílého kamene 2017

můžete stáhnout ZDE

Tradičně už jsou povinné také helmy pro všechny cyklisty, kteří se Bílého kamane účastní.

„Letos bude armáda obzvláště přísná a budou se rozdávat pokuty těm, kteří si pravidla stále nezapamatovali. Bez přilby bohužel nemůžeme nikoho na akci pustit,“ upozornila za pořadatele Zuzana Rosulková Květáková.

Doplnila, že pro zapomnětlivce bude ale možné helmu zakoupit na několika stáncích cykloservisů.

Extra vlaky

Stánky s občerstvením pak pořadatelé domluvili na tradičních místech a spolu s cykloservisy budou uvedeny v mapě.

České dráhy opět vypraví extra vlaky na Bílý kámen s vagony pro přepravu jízdních kol ve směru z Olomouce i do Olomouce a zájemci si už v Mrsklesích mohou půjčit elektrokolo.

Zajímavou novinkou je letošní spolupráce s Univerzitou Palackého.

„Ve Městě Libavá bude otevřený kostel a mlýn, které spravuje místní spolek Lubavia. V kostele ve Staré Vodě bude mít přednášku i Jana Zapletalová z Katedry dějin umění Filozofické fakulty z Univerzity Palackého v Olomouci. Věnovat se bude původní výzdobě interiéru kostela. Kousek dál ve Starých Oldřůvkách mají pro děti nachystané soutěže. Na cestách nebudou chybět ani offroadová auta,“ lákala Zuzana Rosulková Květáková.

Autobusy pro méně pohyblivé

I pro letošní rok organizátoři pamatují na starší občany, kteří by si rádi prohlédli prostor. Vypravují proto autobusy z Olomouce i z Velké Bystřice.

Jízdenky budou k zakoupení v Kulturním informačním centru ve Velké Bystřici.

Do prostoru je možné se dostat přes dvanáct vstupů v okolnichobcích: Mrsklesy, Hlubočky, Daskabát, Velký Újezd, Kozlov, Smilov, Město Libavá, Nové Oldřůvky nad Budišovem, Kovářov, Zelený Kříž a nově Luboměř nad Strážnou.

Bílý kámen je už tradiční akcí, rozsáhlý vojenský prostor Libavá zájemcům otevírá od roku 1994.

Podrobné informace na webu akce Bílý kámen

#clanek|3224773#



Vstupy do vojenského újezdu jsou povoleny:

1. u sjezdovky SkiAreál Hlubočky od vlaku ČD Hlubočky zast.

2. od obce Mrsklesy

3. od Velkého Újezdu a Daskabátu

4. 200m severně od Kozlova směrem k prameni Odry

5. od železniční zastávky Smilov ve směru na Velkou Střelnou

6. ve Městě Libavá od Domašova

7. za Městem Libavá směrem ke Smilovu

8. v Nových Oldřůvkách nad Budišovem

9. v Kovářově od Potštátu

10. ze Zeleného kříže nad Kozlovem

11. u obce Luboměř nad Střážnou - nový vstup na Bílý kámen!