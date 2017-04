Průmyslová zóna v Řepčíně? Ne bez napojení na dálnici, říká radnice

Pokud by měl v Křelovské ulici v Řepčíně na kraji Olomouce vzniknout průmyslový areál s několika sty zaměstnanci, má město podmínku, aby doprava nezatížila okolí. Jelikož napojit lokalitu přes kruhový objezd u Globusu nepůjde, hledá spolu s investorem jiný způsob.

Ilustrační foto Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Otázka přidání pátého ramena na kruhový objezd u hypermarketu Globus byla klíčová.

Nejen obyvatelé městských částí Řepčín a Hejčín si od nové silnice slibovali, že odvede kamiony z ulic Olomouce. Jenže rozšířit rondel se nejspíš nepovede.

„Rozhodnutí vydává dopravní úřad a ten to nepovolí,“ shrnul postoj státní správy náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09).

Důvodem je malá kapacita okružní křižovatky.

Nová cesta k hotelu Prachárna?

Město výstavbu montážních hal od začátku podporovalo jen s tím, že vznikne napojení na dálnici.

Jelikož varianta využití kruhového objezdu padla, postavilo se nedávno proti průmyslovým halám.

„Jako účastník řízení jsme dali negativní stanovisko. Opírali jsme se o to, že doprava zhorší podmínky pro život v této lokalitě,“ dodal Jakubec.

Komplikace vidí samospráva také v protihlukové stěně mezi železnicí a areálem, která by mohla odrážet hluk do zástavby.

„Stavební úřad to samozřejmě může schválit i tak. Nicméně hledáme teď spolu s investorem způsob, jak lokalitu napojit jinudy. Je to pro ně existenční. Nová cesta by místo na kruháč mohla například vést blíž k Hotelu Prachárna,“ nastínil Jakubec.

Firma nabídla, že se bude na přípravách podílet.

Až tři haly pro sedm set lidí

Podle zástupců společnosti Accolade není varianta bez napojení na kruhový objezd překážkou pro intenzivnější využití areálu v Křelovské ulici, kde se do budoucna počítá s lehkou průmyslovou výrobou.

Vyrůst by zde v příštích letech mohly až tři haly, kde by pracovalo přibližně sedm set lidí.

Aktuální vyjádření investor Deníku přes opakovanou žádost neposkytl.

Případné rozšíření okružní křižovatky sledují Řepčínští i kvůli navazujícím projektům.

„Nevím, jestli padly spolu s pátým ramenem a výstavbou průmyslové zóny. Jedním z nich je odvodnění Křelovské ulice, protože po přívalových deštích voda lidem v minulosti zaplavila zahrady a garáže,“ vypíchl předseda komise městské části Řepčín Michael Mencl (ČSSD).

Rekonstrukce křižovatky v Řepčíně

Další vyhlíženou stavbou je rekonstrukce křižovatky ulic Řepčínská, Svatoplukova a Křelovská.

„Souvisela s předpokládanou větší zátěží při zprovoznění průmyslového areálu. Byla silnější vůle to řešit. Kdyby měla doprava narůst a nedej bože jezdit přes křižovatku u hospody U Anči, byl by to problém,“ podotkl Mencl.

Kruhový objezd pravděpodobně nebude možné rozšířit do doby, než se podaří dokončit západní obchvat, který by mu ulevil. Odhady mluví až o deseti letech.