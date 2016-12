Betlémské světlo dorazilo na Olomoucko. Kam si pro něj můžete přijít?

Olomouc – Betlémské světlo, symbol míru a naděje, po roce opět připutovalo na Moravu. Do Olomouce jej přivezli vlakem skauti v sobotu 17. prosince. V neděli jej pak při slavnostní bohoslužbě předá arcibiskup Jan Graubner osobnostem veřejného života.

Skauti přivezli Betlémské světlo na nádraží v UničověFoto: DENÍK/Kristýna Kovaříková

Lidé si pro plamínek z Betléma mohou přijít do některého z olomouckých kostelů, distribuce bude probíhat i na mnoha dalších místech olomoucké arcidiecéze.

Betlémské světlo, symbol míru a naděje, do naší země tradičně putuje z Vídně, kde jej převzaly skautské delegace z celé Evropy při ekumenické bohoslužbě 10. prosince od rakouských skautů.

V sobotu po desáté hodině dorazilo Betlémské světlo vlakemi i do Uničova. Jako každý rok na vlak směřující z Olomouce do Šumperka čekala seniorka Marie Zifčáková. I pro ni je Betlémské světlo tradiční předvánoční událostí.

„Pro světlo si chodím od doby, kdy jej skauti začali rozvářet a dokud budu moci, tak si pro něj vždycky přijdu. Skautům a mladým lidem totiž moc fandím. O světlo se pak starám až do Štědrého dne," vysvětlila seniorka, která si světlo již tradičně odnesla v malé červené lampičce.

Skauti přivezli Betlémské světlo na nádraží v Uničově. Autor: DENÍK/Kristýna Kovaříková

V neděli v katedrále

„Na území olomoucké arcidiecéze je distribuováno v sobotu 17. prosince celkem sedmnácti vlaky, a to jak na hlavních tazích, jako je například trať Brno – Přerov – Bohumín nebo Břeclav – Přerov – Olomouc – Zábřeh, tak na tratích regionálních, například z Olomouce do Šternberka, Uničova a Šumperka, v trojúhelníku Olomouc, Prostějov a Senice na Hané či z Uherského Hradiště přes Bojkovice do Bylnice," řekl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Poznamenal, že prvním místem olomoucké arcidiecéze, kam se Betlémské světlo dostane, je v 7.37 hodin Vyškov, stejný vlak pak zastaví také v Kojetíně, Přerově a Hranicích.

Na sobotní rozvoz navazuje tradiční předávání Betlémského světla osobnostem veřejného života.

V neděli 18. prosince skauti přinesou Betlémské světlo do olomoucké katedrály sv. Václava, kde jej při slavnostní mši svaté v 10 hodin předají arcibiskupu Janu Graubnerovi, od nějž ho spolu s vánočním poselstvím přijmou představitelé veřejného života.

Tradice Betlémského světla vznikla v Rakousku. Úplně poprvé plamínek přicestoval z Betléma v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.

„K nám se Betlémské světlo dostalo až po pádu totality, kdy v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze," doplnil Jiří Gračka. Podrobný rozpis všech vlakových spojů i další informace o Betlémském světle jsou k dispozici na stránkách www.betlemskesvetlo.cz.

Vybrané akce na Olomoucku:

Olomouc – V rámci mše svaté v neděli 18. prosince v 10 hodin v katedrále sv. Václava skauti předají skauti Betlémské světlo představitelům veřejného života a významným osobnostem města Olomouce. Mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner.

Olomouc – V sobotu 24. prosince, na Štědrý den, budou skauti rozdávat Betlémské světlo přímo z kaple Sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci. Připálit si svíčku bude možné od 9 do 15 hodin.

Drahanovice – V kostele sv. Jakuba Staršího v Drahanovicích bude Betlémské světlo k mání od neděle 18. prosince a to v čase od 7.00 do 8.30. Později si pro něj lidé mohou přijít 21. prosince od 16.45 do 17.45, 23. prosince od 16.30 do 17.35 a samozřejmě v sobotu 24. prosince od 12.00 do 12.30 a od 21.30 do 22.35, pak také 25. prosince od 7.00 do 8.30 a od 14.00 do 15.30. V sobotu 26. prosince od 7.00 do 8.30 a od 14.30 do 16.00.

Červenka – S lucerničkou v ruce si mohou zájemci přijít na Štědrý den pro Betlémské světlo do hostince pana Vavrdy na Července. Připálit si svíčku bude možné od 10 do 11 hodin.

Štěpánov – Vánoční troubení koled, otevírání jesliček a rozdávání Betlémského světla se chystá na Štědrý den ve Štěpánově a místních částech Březce a Benátky. Betlémské světlo bude možné připálit ve 14 hodin v Březcích u kapličky, v 15 hodin v Benátkách u kapličky a pak v 16 hodin ve Štěpánov, kostele sv. Vavřince. Z věže tamního kostela se také bude troubit.

Čechovice – Skauti roznášející na Štědrý den Betlémské světlo jsou v Čechovicích, místní části Velkého Týnce velkou tradicí. Skauti a skautky budou po obci chodit od 9.00 do 12 hodin.

Svésedlice – Připálit si Betlémské světlo mohou i obyvatelé Svésedlic. K mání bude na Štědrý den od 9 do 10 hodin na návsi u místní kapličky.

Město Libavá – Den před Štědrým dnem, v pátek 23. prosince, bude Betlémské světlo k dispozici také obyvatelům Města Libavá. Pro plamínek si lidé mohou přijít na náměstí od 15 do 15.30.

Velká Bystřice – Na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici, budou skauti odpadlo odpalovat Betlémské světlo v neděli 18. prosince a to od 16 do 18 hodin. V 16 hodin se příchozí mohou zúčastnit tradičního zpívání u vánočního stromu a v 17 hodin pak i pouštění skořápkových lodiček.

Velký Týnec – V pátek 23. prosince od 16 do 19 hodin zavítají skauti do domovů obyvatel Velkého Týnce, aby jim nabídli poselství míru a lásky. Nachystejte si svíčku a počkejte na zazvonění.