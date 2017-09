Herec Plesl jako olomoucký velikán. Filmaři točí příběh biskupa-stavitele

Velký mecenáš umění, jedna z nejvýznamnějších moravských osobností, olomoucký biskup Karel Lichtenstein–Castelcorno, se dočkal filmového portrétu. Příběh "barokního velmože", kterého hraje Jaroslav Plesl, natáčejí v těchto dnech filmaři v Kroměříži.

Karel Lichtenstein–Castelcorno mimo jiné vystavěl třicetiletou válkou zničený biskupský palác v Olomouci do barokní noblesy, obnovil také zámek v Kroměříži a založil tamní Květnou zahradu.

Dokument o něm s názvem Barokní velmož Lichtenstein-Castelcorno připravuje prostějovský režisér Theo Mojžíš v koprodukci České televize.

Přímo pro Kroměříž si štáb vyhradil dvanáct až třináct natáčecích dní, v rámci kterých chtějí pokrýt všechna roční období.

Zatímco jarní podobu zahrady stihli natočit už dříve, jedním z letních dní bylo třeba uplynulé pondělí. Některým návštěvníkům se tak mohlo stát, že filmařům prakticky téměř vkročili do záběru.

Portrét divákům ukáže dobu, kdy bylo biskupovi asi čtyřicet let a přichází do Kroměříže.

Přenese diváky také do Olomouce, kde se biskup více věnoval pracovním povinnostem, nebo na Šumpersko, kde se odehrávaly známé čarodějnické procesy.

Jedná se tak o úplně první filmové či dokumentární zpracování jeho života.

Karel Lichtenstein-Castelcorno se narodil v roce 1624 v Kladsku a zemřel v roce 1695 v Olomouci. Je pohřben v kryptě zdejší katedrály svatého Václava.

Samotného biskupa ztvární známý herec Jaroslav Plesl, který v současnosti účinkuje v Dejvickém divadle v Praze.

Na hodinovém dokumentu štáb pracuje už od minulého roku.

Většina natáčení je přitom soustředěna právě na letošek, premiéru však mohou diváci očekávat až na začátku roku 2019.

Stavebník, tvůrce, hrabě

A proč si režisér vybral zrovna tuto osobnost?

„Protože o něm dodnes nikdo nic moc neví, momentálně ale probíhá evropský grant, který by tuto osobnost měl z pozapomnění vytáhnout. Přestože byl původem z Tyrolska, usadil se na Moravě, kam povolal italské architekty nebo sochaře z Gdaňska. Kroměříži, Mírovu, Olomouci a velké části Moravy tak dal historickou tvář, která přetrvává dodnes,“ vysvětlil pro Deník Theo Mojžíš.

I jeho dokument má pomoci vrátit biskupovu jménu lesk, který mu náleží.

„Když se řekne Karel Lichtenstein–Castelcorno, je to pro nás v podstatě neznámý strejda. Jde tedy o to, aby se dostal na tu pozici, kam patří. Byl to totiž nejen biskup, ale také mecenáš, stavebník, zakladatel obrazové sbírky i knihovny. Rodem to byl hrabě, funkcí říšský kníže a to, co vytvořil, přenechal církvi dál k užívání. Proto tu také teď můžeme stát,“ líčí režisér.