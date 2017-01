Barevná show ozářila radnici i stromek. V Olomouci zablikal novoroční ohňostroj

Olomouc – Novoroční ohňostroj zazářil v nedělí nad radnicí na Horním náměstí v Olomouci. „Byl nádherný. Rozhodně hezčí než ten amatérský na Silvestra o půlnoci," ocenila Nela Galasovská, která barevné kreace sledovala z blízkosti vánočního stromečku.

Tematika letošního ohňostroje se nesla ve znamení toho, že se Olomouc stala evropským městem sportu. A tak se poslední zářící rachejtle vznesly do vzduchu za zvuků písně skupiny Queen We are the champions. S posledním tónem hitu skončila i takřka třináctiminutová světelná podívaná. (ahe)