Arriva bude jezdit z Olomouce do Nitry každý den

Od soboty 1. dubna začnou jezdit vlaky Arrivy na trase Praha – Olomouc – Uherský Brod – Trenčín – Nitra každý den.

V pátek, sobotu a neděli pojedou dokonce dvakrát denně.

Kromě toho v pátek a v neděli Arriva zdvojnásobí kapacitu svých vlaků. Ceny jízdenek se s rozšířením provozu nemění.

Dosud jezdil expresní vlak Arrivy z Prahy přes Moravu na Slovensko pouze v pátek, sobotu a neděli.

„O linku je mezi cestujícími velký zájem, proto Arriva dál rozšiřuje provoz těchto přímých vlaků a nově začne jezdit z Prahy do Nitry každý den. V pátek, sobotu a neděli pojede z Prahy na Slovensko dokonce dvakrát,“ sdělil Jiří Nálevka, ředitel Arriva vlaky.

Podle něj je největší zájem o páteční a nedělní spoje.

„Od 1. dubna proto zvyšujeme jejich kapacitu ze 120 na 240 míst k sezení,“ pokračoval Jiří Nálevka.

„Dvojnásobnou kapacitu zajistíme u pátečního odpoledního vlaku z Prahy do Nitry a u nedělního vlaku, který jede odpoledne ze Slovenska do Prahy,“ doplnil ještě.

Prodej na internetu a slevy pro studenty

Jízdenky na nové spoje už Arriva nabízí v předprodeji na internetu na www.arriva-vlaky.cz.

Cestující si je mohou koupit také v pokladně Regiojetu v Olomouci, Pardubicích a na pražském hlavním nádraží nebo nechat nákup na palubu vlaku u stevarda. Cena je ve všech případech stejná.

„Jízdné jsme nezdražovali, zůstává na stejné úrovni. Malé děti a kočárky vozíme zdarma, děti ve věku od šesti do 15 let za polovinu, studenty ve věku 15–26 let s žákovským průkazem se slevou 25 procent a držitele průkazů ZTP a ZTP/P se slevou 75 procent. Za jízdní kolo účtujeme 25 korun, pokud má cestující ISIC kartu, dostane slevu 10 procent,“ doplnil Jiří Nálevka.

Spoje, které jedou nově každý den od pondělí do neděle

• Nitra (6:46) – Trenčín – Slavičín – Uherský Brod – Olomouc – Praha (13:29)

• Praha (14:19) – Olomouc – Uherský Brod – Slavičín – Trenčín – Nitra (21:15)



Spoje, které jedou navíc také v pátek, sobotu a neděli

• Praha (8:19) – Olomouc – Uherský Brod – Trenčín (13:43) – Nitra (15:14)

Pozn.: Až do Nitry jen v pátek a neděli, v sobotu pouze Praha – Trenčín

• Nitra (12:54) – Trenčín (14:18) – Uherský Brod – Olomouc – Praha (19:32)

Pozn.: Už z Nitry jen v sobotu a neděli, v pátek pouze Trenčín – Praha

