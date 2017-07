Armáda testuje v Přáslavicích nové obrněnce. Podívejte se jaké

Pásové obrněnce, které v budoucnu nahradí ve výzbroji 7. mechanizované brigády dosluhující BVP-2, testuje armáda v areálu střelnice bojových vozidel Přáslavice ve vojenském prostoru Libavá.

Pět moderních bojových vozidel pěchoty od tří výrobců, z nichž některé by v budoucnu mohlo v Armádě ČR nahradit stávající BVP 2, předvádělo jízdní a palebné schopnosti během testování na Libavé. Na snímku Lynx - německý výrobce PSMFoto: Vladimír Marek

Ve středu je prezentovala. Kromě základní verze bojových vozidel chce armáda i speciální modifikace.

Více než 200 kusů obrněnců bude stát zhruba 50 miliard korun.

Jízdní a palebné schopnosti předvedlo na Libavé celkem pět moderních bojových vozidel pěchoty od tří výrobců, z nichž některé by v budoucnu mohlo v Armádě ČR nahradit stávající BVP 2.

Zbrojovka BAE Systems představila vozidlo CV-90, jak ve verzi s osádkovou, tak i bezosádkovou věží.

Německý výrobce PSM přivezl na testování pásové bojové vozidlo Puma, které se v současné době zavádí do výzbroje Bundeswehru, a dále levnější a přitom velice modulární variantu vozidla Lymex.

Nechyběl rakousko-španělský výrobce Cooperation Development, který nabídl univerzální pásové vozidlo Ascod.

Vozidla se představila během statické a dynamické ukázky, a to jak střelbou z místa, tak i za pohybu. Posádky se zaměřily se nejen na pohyblivý cíl vzdálený 700 metrů, ale i na pevné cíle ve vzdálenosti 1 200 a 1 800 metrů.

„Posuzováním této techniky se budeme zabývat více než pět týdnů. Musíme vzít v úvahu celou řadu parametrů, ať již se jedná o váhu, výšku, brodivost, rozměry vnitřních prostorů, přepravitelnost, možnost nakládání materiálu a tak dále. Všechny tyto parametry postupně vyhodnotíme. Koncem srpna pak dáme ministerstvu obrany doporučení, které z vozidel nejlépe vyhovuje,“ citoval armádní server army.cz náčelníka Generálního štábu Armády ČR Josefa Bečváře.

Resort by měl podepsat kontrakt s vítězem do konce roku 2018. Akvizice by pak mohla být naplněna mezi roky 2020 a 2024.

Armáda má nyní k dispozici zhruba 400 kusů BVP-2. Jde o obrněnce z let 1982 až 1984.