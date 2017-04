Anticenu Zelená perla získal olomoucký poslanec

Olomoucký poslanec a krajský lídr ČSSD do nadcházejících říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Roman Váňa zabodoval v pátek v rámci ceny Zelená perla 2016 za antiekologický výrok roku.

Ocenění vyhlašuje brněnské hnutí Děti Země společněs anticenou Ropák roku 2016, která upozorňuje na kontroverzní rozhodnutí či záměry škodící životnímu prostředí.

Padesátiletý poslanec loniv únoru vyřkl slova na adresu městské části Prahy 1. Ta totiž zrušila parkoviště před Poslaneckou sněmovnou na Malostranském náměstí do té doby využívané z velké části právě zákonodárci.

„S auty je to náměstí hezčí, smysluplnější, živější, prázdné bez aut mi to přijde podle návrhů, co jsem viděl, ošklivější, nelidské,“ reagoval tehdy Roman Váňa.

„O vítězi ankety rozhoduje komise, která má pětadevadesát členů. Hlavní motivací členů komise bylo to, že se jedná o absurdní výrok, který tvrdí, že města jsou stavěna pro auta, a ne pro lidi,“ odůvodnil vítězství Váňova výroku pro Olomoucký deník Miroslav Patrik z hnutí Děti Země.

Letošní anticenu Ropák roku 2016 pak obdržel ministr dopravy Dan Ťok (ANO) za blokaci zařazení přírodně významného území Louka u Přelouče do soustavy chráněných lokalit Natura 2000.